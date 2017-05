Fuite de gaz majeure à Ottawa

Une fuite de gaz est survenu autour de 13h15 sur la rue Queen en plein centre-ville d'Ottawa. Cette fuite a forcé l'évacuation de plusieurs bâtiments en hauteur sur un total de quatre pâtés de maison.



Les rues autour de Queen sont fermées à la circulation jusqu'à nouvel ordre.



Selon CFRA, des gens dans le secteur ont entendu une bruit et ont ensuite senti une forte odeur de gaz.



Des travailleurs s'affairaient dans le secteur au moment de la fuite



On ne connait pas pour le moment la cause exacte .