Karine Vallières

Québec n'a toujours pas donné son accord pour que la future école C dans le secteur de Rock Forest soit dotée de 21 classes.La députée de Richmond, Karine Vallières reconnaît que les besoins sont importants.La future école C doit être construite à l'angle de la rue Matisse et du boulevard René-Lévesque pour la rentrée scolaire 2018. En audio: Karine Vallières