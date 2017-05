Maxime Pedneaud-Jobin

Chargement du lecteur ...

La ville de Gatineau ne veut pas faire appel aux Forces armées canadiennes pour le moment.

Jusqu'ici, on estime que les services municipaux ont ce qu'il faut pour venir en aide aux sinistrés et gérer la situation sur le terrain.



Et pourtant, l'armée se dit prête à intervenir avec un plan spécifiquement conçu pour des situations d'inondation.



Le maire Maxime Pedneaud-Jobin était en entrevue à Que l'Outaouais se lève.