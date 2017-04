Gatineau ne donne plus de compost gratuitement

Louise Boudrias et Myriam Nadeau

La Ville de Gatineau cesse de distribuer du compost gratuit.

Depuis 2010, le compost était offert gratuitement lors d'une fin de semaine pour inciter la population à participer à la collecte de matières compostables.

Or, cette mesure n'a plus d'effets sur le taux de participation et ne rapporte aucun bénéfice pour la ville, qui dépense près de 20 000$ annuellement.

La conseillère, Louise Boudrias, croit qu'il était temps de passer à autre chose:

Seuls des membres du parti Action Gatineau, incluant le maire, souhaitaient maintenir ce programme. C'est le cas de Myriam Nadeau, qui était déçue à l'issu du vote:

Ce programme intéressait seulement 2000 personnes dans toute la ville.