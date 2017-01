Gatineau revampe sa règlementation en urbanisme

Un coup de barre sera donné dans la règlementation au service d'urbanisme de la ville de Gatineau à l'occasion de la séance du conseil municipal de mardi soir. Un règlement omnimus servira à alléger la règlementation.



Si on se fie à l'ordre du jour, le nouveau règlement touchera aux agrandissements d'école, à la coupe d'arbres, l'intégration architecturale et aussi l'obtention des permis d'affaires.



Ce projet de règlement comprend aussi d'autres aspects dans le but de simplifier les façons de faire en matière d'urbanisme qui ont été largement critiquées au cours des dernières années.