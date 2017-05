Grand excès de vitesse à Orford Cogeco Nouvelles

1071 $ d'amende, 10 points d'inaptitude et suspension du permis de conduire pour 30 jours. C'est ce qu'a reçu un automobiliste après avoir été intercepté hier à plus de 140 km/h dans une zone de 80 sur la route 220 à Orford.



Vers 17 h, les policiers de la Régie de police de Memphrémagog l'ont capté alors qu'ils effectuaient une opération radar non loin du chemin des Hautes Terres.