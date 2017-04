Grand excès de vitesse: un automobiliste intercepté à plus de 150 km/h Cogeco Nouvelles

La Sûreté du Québec a intercepté un automobiliste qui circulait à haute vitesse sur la route 143 à Cleveland jeudi en fin de journée. Le contrevenant a été capté à plus de 150 km/h dans une zone de 90, alors qu'il effectuait un dépassement sur une ligne continue double, dans une courbe.



Il a ensuite effectué un autre dépassement à haute vitesse pour emprunter un chemin qui se terminait en cul-de-sac, où les policiers ont pu l'intercepter.



L'individu, un résident d'Ascot Corner, a reçu un constat d'infraction de 1 221 $ et 14 points d'inaptitude pour le grand excès de vitesse, ainsi qu'un autre de 311 $ et 3 points d'inaptitude pour avoir franchi une ligne continue double.



Son véhicule a été remisé et son permis de conduire a été suspendu 30 jours, puisqu’il n’en était pas à sa première infraction en matière de grand excès de vitesse.



Rappelons que la Sûreté du Québec intensifiera ses interventions sur les routes durant le long congé de Pâques.