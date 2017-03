Grève à l'Université Laval: Des étudiants craignent pour la qualité de leur formation

QUÉBEC - Des étudiants de l'Université Laval craignent que la grève des employés de soutien ne mine leur parcours scolaire, selon le Journal de Québec. Les étudiants en biochimie, bio-informatique et microbiologie de l'Université Laval sont privés de cours laboratoires depuis le 21 février dernier.





La situation est urgente selon ces étudiants, puisqu'il sera impossible pour certains de prolonger leur session pour reprendre le temps perdu, notamment les étudiants étrangers et ceux qui ont des stages d'été.





L'Association des étudiants en biochimie, bio-informatique et microbiologie de l'Université Laval (AEBBMUL) représente 250 étudiants, mais n'est évidemment pas la seule association étudiante à représenter des jeunes de qui n'ont pas accès aux laboratoires depuis la grève.