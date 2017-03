Grève générale à la STO aujourd'hui

Le v.-p. du syndicat, Guy Gosselin

La grève est déclenchée pour la troisième fois en trois semaines à la STO, ce matin.

Aucun autobus ne circulera dans les rues de la ville d'ici demain et visiblement le conflit est loin de se régler.

En fin de journée hier, le président du syndicat,. Félix Gendron a accusé la direction de dépenser des fonds publics de manière éhontée.

Plus tôt en journée, la direction a demandé une injonction devant les tribunaux pour empêcher les grévistes de faire de l'intimidation, de la provocation, du harcèlement ou entraver quiconque doit se rendre dans les locaux de la Société de transport pendant les lignes de piquetage.

Lors des deux premières journées de grève tournantes, un autobus a pris 20 minutes pour sortir du garage alors que les policiers en avaient besoin sur les lieux d'un événement.

Des chauffeurs et mécaniciens ont intimidé d'autres employés en s'approchant des fenêtres des bureaux administratifs, des propos arrogants et injurieux ont été lancés et des sacs de poubelles ont été déposés sur le terrain de la rue Jean-Proulx.

Une entente hors cour est finalement survenue quand les syndiqués ont accepté de ne plus bloquer les accès. Or à peine une heure plus tard le syndicat envoyait ce communiqué pour dénoncer le gaspillage d'argent devant les tribunaux ajoutant que cela provoque un climat non-propice à la négociation.

Le vice-président du syndicat, Guy Gosselin était surpris de l'entente hors cour