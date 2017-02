Grève jeudi au Cégep de Sherbrooke Cogeco Nouvelles

Réunis en assemblée générale, les étudiants du Cégep de Sherbrooke ont voté dans une proportion de 76 % en faveur d'une journée de grève jeudi. Des étudiants prendront part à une manifestation nationale à Québec afin de réclamer la rémunération de tous les stages durant les études collégiales et universitaires dans le cadre du Rendez-vous national de la main d'oeuvre.



D'ailleurs, ils dénoncent le fait de ne pas avoir été invités à l'événement organisé conjointement par le gouvernement du Québec et les principaux regroupements patronaux et syndicaux.



Du piquetage est aussi prévu au Cégep de Sherbrooke.