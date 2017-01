Henri-IV dans le top 20 des pires engorgements routiers

Éric Caire

QUÉBEC - Une nouvelle étude du CAA laisse croire que certains des pires engorgements routiers du Canada se comparent à ceux de New York et de Los Angeles.

La congestion de l'autoroute 401 à Toronto est au 9e rang des pires problèmes de circulation au Canada et aux Etats-Unis.



Le tronçon le plus congestionné de Québec, situé sur l'autoroute Henri IV, occupe la 17e position au Canada.



Selon l'étude commandée par la CAA-Québec, la congestion sur Henri VI entre Quatre-Bourgeois et Versant-Nord arrive au 17e rang engendre annuellement 80,000 heures perdues, et 1 million de litre d'essence surconsommés.



CAA soutient que la congestion routière entraine des pertes financières de près de 300 millions de dollars annuellement.

Le député de La Peltrie, Éric Caire, n'est pas étonné de voir que l'autoroute Henri-IV figure dans le top 20 des pires points d'engorgements routiers au pays.