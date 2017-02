Homme barricadé à Thurso: une école en confinement

Opération policière pour une homme en détresse qui se déroule présentement à Thurso. Un périmètre de sécurité a été érigé et la route 148 est fermée dans les deux sens.



Un détour est possible par les rues Portalance et Gagnon.



On en sait très peu sur l'homme présentement, à savoir s'il est armé ou non et s'il y a des gens avec lui à l'intérieur.



L'école Maria-Goretti, située près des lieux, est en situation de confinement jusqu'à nouvel ordre.