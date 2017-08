Hospitalisations liées à l'alcool: un nombre plus élevé en Estrie que la moyenne provinciale

Le nombre d'hospitalisation entièrement attribuables à l'alcool en Estrie est supérieur à la moyenne québécoise.

C'est ce qui se dégage de données compilées par l'Institut canadien d'information sur la santé.



En 2015-2016, 198 hospitalisations attribuables à l'alcool par 100 000 habitants âgés de 10 ans et plus ont été enregistrées comparativement à une moyenne de 183 pour la province.



Ces données comprennent uniquement les hospitalisations pour des maladies chroniques ou les affections liées à l'alcool et non les blessures liées à la consommation et les suicides.



Selon les observations de l'ICIS, les troubles mentaux seraient les motifs les plus courants.



Au Québec, c'est au Nunavik que l'on enregistre le nombre d'hospitalisations entièrement attribuables à l'alcool le plus élévé, soit 3126 par 100 000 habitants.