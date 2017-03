Il a dormi avec un cadavre: Un homme coupable de 12 ans de prison

Me Sylvain Petitclerc

Un sexagénaire a été condamné à 12 ans de prison pour la mort de sa colocataire, survenue il y a 4 ans à Gatineau.

Alain Blais a reconnu avoir étranglé Marie-Josée Guénette, 41 ans, avant de jeter le corps dans le conteneur à recyclage



Huit jours plus tard, il a communiqué avec son intervenante sociale au Gite Ami pour avouer son crime





L'accusation de meurtre non prémédité a été réduite à un chef d'homicide involontaire.



La juge a accepté la suggestion de la Couronne et la Défense, en condamnant le meurtrier à 12 ans de prison.



Il lui reste près de 7 ans derrière les barreaux.



Une violente dispute serait à l'origine de ce drame. Le procureur de la Couronne Sylvaini Petitclerc révèle d'autres détails troublants