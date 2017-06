Importante frappe anti-drogue à Ottawa

Les policiers d'Ottawa ont frappé fort hier contre un réseau de trafiquants de drogue. Ils ont arrêté trois hommes et une femme, tous d'Ottawa, âgés entre 24 et 28 ans.



La tête du réseau semble être Brian Nguyen qui fait face à 18 chefs d'accusation.



D'ailleurs, il est le seul des quatre personnes arrêtées à demeurer détenu jusqu'à son audience.



Les policiers ont saisi de l'équipement servant à la production de drogue, des armes, des voitures de luxe, de l'argent comptant ainsi que de l'équipement de télécommunication.



En matière de drogue, la police a mis la main sur de l'ecstasy, de la cocaïne, de la marijuana, du haschisch, des stéroïdes et une poudre inconnue.