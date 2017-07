Infrastructures d'eau potable et d'égouts: un projet de 14 M$ à St-Denis-de-Brompton

Jean-Luc Beauchemin

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pourrait aller de l'avant avec l'installation d'infrastructures municipales d'eau potable et d'égouts autour du lac Desmarais et du Petit lac Brompton.La facture serait assumée à plus de 80 pour cent par les riverains avec un règlement d'emprunt sur 25 ans.Le nouveau réseau desservirait les propriétés des secteurs du lac Desmarais et du Petit lac Brompton et éventuellement de trois futurs développements résidentiels, soit 353 unités pour le moment.La municipalité est toutefois en attente d'une réponse du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) concernant une subvention du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui pourrait couper la facture de moitié. Une rencontre entre les deux parties est prévue le 20 juillet.En audio, le maire de St-Denis de Brompton, Jean-Luc Beauchemin.Un avis de motion pour l'adoption du règlement d'emprunt est à l'ordre du jour d'une assemblée extraordinaire ce soir.