Innovation technologique: une entreprise sherbrookoise en mission économique

Une entreprise en démarrage de Sherbrooke se joindra à Planète Québec, la mission économique du Québec à South by Southwest. Il s'agit de Time Passport qui a développé une application mobile de réalité augmentée interactive en trois dimensions, qui intègre les éléments du passé dans l'environnement présent sur les sites historiques.



L'événement international qui se déroule au Texas du 12 au 15 mars est l'un des plus prisés au monde en matière d'innovation et de nouvelles technologies.



Une centaine d'entreprises québécoises y prendront part.