Inondations à Gatineau: La rivière des Outaouais va monter d'un autre 15 centimètres

Marie-Hélène Lajoie, dg ville de Gatineau

La ville de Gatineau a fait le point sur la situation des inondations qui ont repris de plus belle au cours des 36 dernières heures.

La pointe à venir sera entre jeudi et dimanche prochain.Jusqu'ici, 37 personnes ont évacué leur résidence d'une façon volontaire.Par ailleurs, la ville a ouvert un deuxième centre de service pour les sinistrés au 57 du chemin Montréal dans le secteur Masson-Angers.Mise à part les rues fermées dans le secteur Masson-Angers et Gatineau, les citoyens du secteur Aylmer sont aussi touchés.Le chemin Vanier, entre Stuart et Ackroyd, est maintenant limité à la circulation locale.La directrice générale de la ville de Gatineau, Marie Hélène Lajoie parle d'une hausse du niveau de la rivière d'encore 15 centimètres