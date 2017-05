Inondations : Fermetures et changements pour lundi

Tout sur les fermetures et changements aux horaires des institutions publiques lundi.

La société de transport de l’Outaouais : Le service sera offert gratuitement jusqu’à nouvel ordre

CISSSO : Les soins non-urgents (Chirurgies électives, examens radiologiques, les procédures endoscopiques, etc.) aux hôpitaux de Hull et de Gatineau sont annulés au cours de prochains 24 heures, de même que les activités des centres de jour, les rendez-vous en cliniques externes et aux CLSC (Secteur urbain). Les personnes concernées seront contactées.

La commission scolaire des draveurs : Toutes les écoles sont fermées

La commission scolaire des Portages de l’Outaouais : Toutes les écoles et centre administratif fermés

LA commission scolaire au Cœur-des-Vallées : Journée pédagogique et service de garde toujours en fonction

Université du Québec en Outaouais : Fermeture des deux pavillons

Cégep de l’Outaouais : Fermé pour étudiants et personnel

Western Quebec School board : Toutes les écoles sont fermées

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais : Les écoles sont ouvertes

Les fonctionnaires provinciaux travaillant à Gatineau : Ne travaillent pas

Les fonctionnaires fédéraux travaillant à Gatineau et Ottawa : Ne travaillent pas, à moins d’avis contraire du gestionnaire.

Édifices municipaux : La majorité sont fermés