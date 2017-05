Inondations: le sommet est atteint

LA PRESSE CANADIENNE - Comme prévu, le sommet des inondations aura été atteint entre lundi et mercredi, a indiqué le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. À compter de mercredi, le niveau des eaux commencera enfin à baisser.

Le ministre a rencontré la presse lundi matin à Montréal, aux côtés de ses collègues des Transports, Laurent Lessard, et de l'Environnement et du Développement durable, David Heurtel.



Jimmy Potvin, directeur des mesures d'urgence à la Sûreté du Québec, était également présent, de même que le brigadier général Hercule Gosselin, commandant de la 2e division des Forces armées canadiennes.



Lundi matin, 2426 résidences étaient inondées et 1520 personnes avaient été évacuées, a précisé le ministre Coiteux. De même, 146 municipalités du Québec étaient encore touchées par ces inondations.



«Les signes encourageants, c'est que le niveau des eaux va cesser de monter. C'est très important de rementionner ça. On atteint les maximums maintenant», a résumé le ministre Coiteux, qui est aussi ministre des Affaires municipales.



Mais avant que les niveaux baissent de façon notable dans certaines régions, cela va prendre du temps, a-t-il prévenu. Les citoyens touchés devront donc s'armer de patience.



«On s'attend, avec les prévisions actuelles du point de vue de la météorologie, avec les prévisions actuelles sur les débits, on s'attend à ce que graduellement, les niveaux d'eau atteints dans les secteurs inondés commencent à baisser à partir de mercredi. Ça peut commencer un peu avant dans certains secteurs. Mais ils sont très hauts ces niveaux-là. Et ça va prendre un certain temps avant que l'eau retrouve son lit habituel. Alors il faut être patient. Mais je le sais que c'est dur», s'est exclamé le ministre Coiteux.



Débit



De son côté, le ministre de l'Environnement a expliqué que neuf barrages se trouvent dans le bassin versant de la rivière des Outaouais et que les trois autorités qui en sont responsables — Hydro-Québec, les gouvernements fédéral et provincial au Québec — les géraient afin de ralentir le plus possible le débit d'eau.



«Ces efforts-là font en sorte que jusqu'à maintenant, ces barrages, ces réservoirs ont réussi à retenir plus de 2500 mètres cubes-seconde d'eau, ce qui équivaut à un niveau de plus de 50 centimètres pour le lac des Deux-Montagnes», a précisé le ministre Heurtel.



«On les utilise à plein régime, on va jusqu'à la limite possible, tout en ne menaçant pas l'intégrité structurale de nos barrages, de nos réservoirs. Mais le travail se poursuit», a-t-il ajouté.



«Depuis mardi dernier jusqu'à hier (dimanche), on avait vu une augmentation du niveau du lac des Deux-Montagnes d'à peu près un mètre, ce qui est énorme. Nos débits et nos modèles, depuis jeudi dernier, nous indiquaient qu'on atteindrait le débit record de près de 9000 mètres-cubes d'eau à la seconde. Nous sommes à 8900 mètres cubes» présentement, a précisé le ministre de l'Environnement.



Mais bonne nouvelle: ce débit commence maintenant à ralentir, a-t-il pris soin de souligner.



Mauricie



En fin d'après-midi, les deux ministres ont aussi fait le point sur la situation en Mauricie, où 19 municipalités sont touchées, 24 personnes ont été évacuées et 300 résidences inondées, a noté le ministre Coiteux.



Le ministre Heurtel a décrit cette région comme prise «dans un étau» entre les effets de la rivière Saint-Maurice, du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre. Le bassin versant de la rivière Saint-Maurice «qui a la taille de la Suisse» a vécu l'équivalent «d'un hiver et demi» en termes de précipitations, a souligné le ministre de l'Environnement, qui a rappelé qu'à cette fonte des neiges, il fallait ajouter la pluie.



Encore là, les barrages jouent leur rôle de gestion des cours d'eau à plein régime. Cette fois, ils ont retenu 3500 mètres cubes-seconde d'eau, a-t-il noté.



Armée



Les Forces armées ont aussi fait le point sur leur intervention. Le brigadier général Gosselin a précisé qu'à la fin de la journée, lundi, 1650 soldats auront été affectés aux régions touchées, dont 90 pour cent en soutien aux pompiers et policiers.



À Ottawa, la question des coûts qu'occasionnera pour le Québec l'appel en renfort de l'armée a été soulevée. Depuis 2012, les provinces qui réclament l'aide de l'armée peuvent être facturées en conséquence.



Mais au ministère de la Sécurité publique et au gouvernement, on affirmait que l'heure était à épauler les citoyens sinistrés, à pallier au plus urgent, et non à songer aux factures.



Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a indiqué que «dans les circonstances passées, parfois il y a eu partage des coûts, parfois les Forces armées se sont chargées de toute la facture». Parfois aussi, «nous réglons ça à l'amiable», a-t-il répondu.



Rigaud et Sainte-Anne-de-Bellevue



À Rigaud, le maire Hans Gruenwald, excédé par les citoyens qui refusent de quitter leur demeure malgré le danger, a lancé: «c'est aujourd'hui que ça s'arrête».



Il a évoqué 246 sinistrés, en ajoutant qu'à tout le moins, l'eau monte «un peu moins vite» qu'avant.



«On a été très patient», s'est-il exclamé, en relatant qu'il avait fallu secourir un citoyen à 2h du matin, à la noirceur, en n'y voyant rien, jouant ainsi avec la sécurité des sauveteurs également. D'autres secteurs ont été touchés, à Pointe-Fortune et ce qu'il a appelé le bas de la Rivière et La Baie.



Si les vents provenaient du nord-est ou du nord-ouest, a-t-il avancé, «ces vents vont détruire les résidences». Il faut noter que souvent, l'eau charrie des billots, de grosses branches d'arbres qui ont arraché des piscines et des terrasses sur leur passage.



La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, de son côté, a fait savoir en après-midi que le niveau d'eau et le débit du lac des Deux-Montagnes demeurait «encore très élevés mais stables». Il en était de même du lac Saint-Louis. Des propriétés ont été inondées.



Le pont Galipeault, qui relie Sainte-Anne-de-Bellevue à l'île Perrot, sur l'autoroute 20, demeurait fermé dans les deux directions.



Est du Québec



Transports Québec rapporte plusieurs «entraves majeures» dans l'Est du Québec, notamment à La Pocatière sur le pont de la rivière Saint-Jean, à Rimouski sur le pont de la rivière Rimouski, à Gaspé sur le pont de la rivière des Atocas.



De plus, le ministère des Transports rapporte une fermeture de la route 132 entre le chemin de Saint-Edgar et le chemin Pardiac à New Richmond et une fermeture de la même route à hauteur de rivière Cascapédia-Saint-Jules pour «bris de la route». Il rapporte également la fermeture de la route 299 à la hauteur du kilomètre 122 dans le secteur du mont Albert.



À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau s'est dit satisfait de la participation des Forces armées canadienne. Et «j'ai été très content de voir des familles en banlieue de Montréal, voir à quel point les communautés se rassemblent et beaucoup de bénévoles», a-t-il commenté.



PME



Les petites et moyennes entreprises commencent à leur tour à s'inquiéter.



Dans un communiqué diffusé en après-midi lundi, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a sollicité l'indulgence des créanciers des PME concernées «afin de les aider au cours de cette période difficile».



La FCEI a mis à la disposition de ses membres concernés un guide pratique de gestion des sinistres et a ouvert son centre d'appel de ressources aux entreprises aux PME sinistrées qui ne sont pas membres de sa fédération.