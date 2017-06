Jean-Guy Tremblay

Chargement du lecteur ...

Le magasin Super C de la rue Belvédère à Sherbrooke subira une cure de rajeunissement au cours des prochains mois.Le Super C du centre-ville demeurera ouvert durant les travaux qui devraient être terminés cet automne.Le vice-président principal Jean-Guy Tremblay explique dans l'extrait audio qu'on fera un agrandissement par l'intérieur de 3000 pieds carrés.Par ailleurs, Super C a constaté une augmentation significative de la clientèle à son nouveau magasin qui a été relocalisé au Carrefour de l'Estrie.