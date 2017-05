François Lemieux

Les organismes qui travaillent en itinérance en Estrie souhaitent un financement adéquat du phénomène afin de répondre à une demande qui est de plus en plus grande.Parmi les constats, le sous-financement est une des priorités.Dans les dernières années, trois organismes ont reçu 190 000$ au total alors qu'une quinzaines d'autres auraient aussi eu besoin d'aide.En audio, François Lemieux, coordonnateur à la Chaudronnée et porte-parole de la Table itinérance Sherbrooke.L'automne dernier, la région comptait au moins mille personnes en situation d'itinérance.