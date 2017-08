Jean-Guy Doucet

Le président sortant de Moisson Mauricie, Jean-Guy Doucet pourrait se lancer en politique municipale.

En conversation avec Robert Pilotte et Sylvain Lévesque dans Midi Plus, on lui a demandé si l'idée de se présenter à la mairie de St-Léonard-d'Aston l'intéressait.

M. Doucet a marché sur des oeufs...(audio)