Jour 2 du Procès de Frédéric Beaudoin: 2 présumées victime ont témoigné

Le reportage de Kevin Dupont

Le procès de Frédéric Beaudoin, 32 ans, accusé de leurre informatique sur 25 présumées victimes se poursuivait aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke.Elle a affirmé s’être fait aborder par message privé sur Facebook par Frédéric Beaudoin, d’aller garder l’enfant d’une de ses amies chez lui. Elle a ajouté s'être rendu à l’appartement de Frédéric Beaudoin sur le chemin du Ruisseau-Rouge à Magog. L’enfant qu’elle était supposé garder n’est finalement jamais arrivé. La plaignante a expliqué que l’accusé complimentait l’autre adolescente, qui s’était rendu avec elle pour garder chez lui.En après-midi, une autre présumé victime cette fois-ci, âgée de 17 ans, a également témoigné concernant des évènements survenus en septembre 2015.La plaignante âgée de 15 ans au moment des faits, a affirmé avoir été aussi contactée sur Facebook par l’accusé après avoir publié une annonce de gardiennage.Elle a ajouté que Beaudoin était venu la chercher chez elle et l’avait ramené dans son appartement de Magog.Sur place, ils auraient joué à des jeux vidéos et l’accusé l'aurait fait fumé de la marijuana en attendant l'enfant qu’elle était supposé garder, et qui n’est finalement jamais arrivé.Après 45 minutes avec l’individu, la présumé victime se serait sauvée de l’appartement et se serait rendu dans un dépanneur de Magog.On sait maintenant qu’un total de 7 plaignantes témoigneront dans ce procès.Le procès de Frédéric Beaudoin se poursuivra vendredi.En audio: le reportage de Kevin Dupont