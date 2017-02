Jusqu'à un an d'attente pour être famille d'accueil en Estrie

Manon Allard

Les personnes qui veulent être familles d'accueil pour des enfants de la DPJ en Estrie peuvent devoir attendre jusqu'à un an avant que cela se concrétise.La direction affirme que le temps d'attente dépend de l'offre de services et des besoins des enfants.La directrice adjointe au programme jeunesse, Manon Allard, rappelle qu'être famille d'accueil s'avère une démarche sérieuse qui demande des vérifications.Elle souligne qu'une relance sera faite prochainement pour des familles d'accueil.Manon Allard explique qu'on veut de plus en plus placer les enfants dans une famille de proximité, soit des proches de leur milieu d'origine.