Karine Major portée disparue depuis mardi pourrait se trouver à Sherbrooke

Isabelle Lessard

Karine Major, cette jeune femme de 26 ans portée disparue mardi à Rimouski pourrait se trouver à Sherbrooke.

Elle aurait quitté son domicile pour se rendre au travail à Amqui mais elle ne s'est jamais présentée.



La jeune chimiste a étudié pendant 5 ans à l'Université de Sherbrooke et elle s'est impliquée au sein de l'Association scoute des aventuriers de Baden-Powell.



Isabelle Lessard, amie de Karine Major, affirme dans l'extrait audio que celle-ci est habituellement très organisée.



Ses proches sont très inquiets de ce qui a pu lui arriver.



Karine Major avait organisé un gros événement scout en fin de semaine et elle se disait épuisée.



Les policiers ont pu visionner une vidéo de la jeune femme effectuant une transaction dans un guichet de Rimouski et elle semblait paniquée.

La Sûreté du Québec croit que la jeune femme continue de se déplacer. Elle conduit une Nissan Micra 2015 de couleur rouge, immatriculée K23 GZY



Toute personne ayant des information sur cette disparition est priée de communiquer avec les autorités au 1-800-659-4264