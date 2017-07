Chantal L'Espérance

La Ville de Sherbrooke veut se doter d'une vision de développement de la rue King Ouest à long terme.Le tronçon entre le pont Montcalm et la rue Wood est particulièrement ciblé.Des aménagements plus verts et visant à faciliter le transport actif font partie intégrante de ce plan.En audio, la conseillère du district du Domaine Howard, Chantal L'Espérance.Le plan qui se déclinerait en plusieurs phases est évalué entre 10 et 12 millions de dollars.