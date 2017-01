L'année commence avec un avis d'ébullition à Shawinigan

Des résidents de Shawinigan doivent faire bouillir leur eau en raison d'une fuite survenue la nuit dernière. L'avis d'ébullition préventive touche tous les résidents du secteur Lac-à-la-Tortue, à l'exception ru rang Saint-Mathieu et de la rue de la Poudrière.



Le bris d'aqueduc est survenu à l'intersection de la rue de la Forteresse et du chemin des Dubois. La fuite a été colmatée au cours de la nuit dernière.



Les résidents concernés ne doivent pas boire l'eau, s'en servir pour préparer des jus ou des glaçons, laver les légumes ou les fruits et se brosser les dents.



L'avis est en vigueur pour une durée indéterminée.