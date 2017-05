L'APTS dénonce la réduction de services en CHSLD

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux a dénoncé ce matin l'impact direct de la réduction de services sur le bien-être des personnes hébergées. Accompagnée d'une bénéficiaire et des représentants des familles, elle a lancé un message un message au ministre Barrette qui prétend que l’abolition des postes de récréologue et de technicien en loisirs n’affecte en rien les services à la population.



Cette année, les festivités de Pâques, le camp d’été et des dizaines d’autres activités ont été annulées faute de budget et de personnel régulier ou remplaçant.



La direction avait même décidé de limiter à deux par usager les personnes invitées lors du dîner de Noël.



Selon l'APTS, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS poursuit une politique incohérente en ne remplaçant pas le personnel qui est en congé de maladie, en congé parental ou en vacances.