L'Association des locataires de Sherbrooke dénonce le projet Well Inc. Cogeco Nouvelles

L'Association des locataires de Sherbrooke dénonce le projet de Quartier de l'entrepreneur au centre-ville. Elle estime notamment que les conséquences du projet sont néfastes sur les habitants du quartier.



Elle craint aussi les impacts sur le marché locatif, puisque la valeur des terrains risque d'augmenter de même que les coûts de location des logements. L'Association des locataires de Sherbrooke réclame notamment un moratoire sur le projet Well inc. et la construction de nouvelles unités de logement social sur la rue Wellington Sud.