L'avocat Jean-Roch Parent formellement accusé

QUÉBEC - L'avocat de défense Me Jean-Roch Parent a été formellement accusé hier au palais de Justice de Québec d'entrave au travail des policiers, d'intimidation d'une personne reliée au système de justice, d'entrave à la justice, de menace de mort et de voies de fait. Me Parent a été arrêté le 4 mai dernier alors qu'il ciruclait en voiture dans une voie réservée aux autobus sur l'avenue Honoré-Mercier.





Il aurait résisté à son arrestation tout en vociférant qu'il était avocat, selon le Journal de Québec.





Son dossier a été reporté au 9 août.