L'équipe mobile formée de policiers de Sherbrooke et de travailleurs sociaux sera maintenue

L'équipe mobile d'intervention psychosociales formée de policiers de Sherbrooke et de travailleurs sociaux sera maintenue pour une 2e année. Le Service de police de Sherbrooke et le CIUSSS de l'Estrie-CHUS ont dressé le bilan des 6 premiers mois du projet.



La présence de cette équipe a permis d'aider 115 personnes en situation de crise ou ayant une problématique de santé mentale.



75 pourcent de la clientèle n'était pas connue des services de santé.



La directrice des services généraux au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Lyne Cardinal explique que ces interventions ont notamment permis d'éviter des transports à l'hôpital ou aux urgences.



L'équipe mobile d'intervention du SPS et du CIUSSS continuera d'être présente les mercredis et vendredis soirs sur le terrain.



Les intervenants souhaitent éventuellement étendre les services à d'autres journées.