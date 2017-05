L'espérance de vie en augmentation au Québec

QUÉBEC - Forte augmentation de l'espérance de vie en 2016 au Québec.

Elle atteint 80,8 ans chez les hommes et 84,5 ans chez les femmes, selon des données publiées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.



Le gain a été de 7 mois pour les hommes et de 4 mois pour les femmes, soit environ le double de celui observé en moyenne depuis 1996.



Par ailleurs, le nombre d'aînés qui décèdent au-delà de leur 100e anniversaire augmente d'année en année : on en dénombre plus de 750 en 2016.