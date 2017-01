L'Estrie compte quelques médecins supplémentaires

L'Estrie compte 920 médecins inscrits au Collège des médecins du Québec, soit 4 de plus que l'an dernier. La Collège a publié des données en date du 31 décembre 2016 concernant les effectifs médicaux dans toutes les régions.



Des 920 médecins inscrits en Estrie, on compte 393 médecins de famille et 513 médecins spécialistes.



Dans les deux cas, il s'agit d'une légère hausse au chapitre des effectifs.



Les 14 autres médecins de la région inscrits au Collège pratiquent avec un permis restrictif.