L'Hôtel Gouverneur de Sherbrooke rouvrira cet été après 13 ans de fermeture

13 ans après sa fermeture, l'Hôtel Gouverneur de Sherbrooke reprendra ses activités cet été. Selon les informations obtenues par Cogeco Nouvelles, un directeur général a été nommé pour l’établissement de la King Ouest et des offres d’emplois sont en voie d’être publiées.



La direction préfère avoir tout en main avant de confirmer une date d’ouverture mais il appert que cela pourrait être en juin ou en juillet.



L'Hôtel Gouverneur attend entre autre son permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux.



La transformation du site aura nécessité plusieurs millions de dollars et les travaux auront duré 5 ans avec plusieurs arrêts de chantier.