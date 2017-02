Régis Paradis

Chargement du lecteur ...

L'infirmière auxiliaire de Coaticook qui a reconnu avoir volé plus de 200 comprimés de Ritalin et de narcotiques et avoir consommé pendant qu'elle travaillait pourra pratiquer de nouveau après sa sanction.Le président de l'Ordre des infirmières auxiliaires, Régis Paradis indique que de plus en plus de gens n'hésitent pas à dénoncer ce type de comportements.Rappelons que le centre d'hébergement de Coaticook où elle travaillait l’a congédiée en mars 2016, après avoir pris connaissance de ses actes.