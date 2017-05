Il est à nouveau possible de se rendre en Abitibi par le seule route qui traverse le Parc de La Vérendrye.

La 117 a été rouverte vers 10h ce matin à la hauteur du Lac-Pythonga.

La circulation se fait en alternance sur une seule voie aménagée temporairement.

Le ministère des Transport poursuivra ses travaux pour réparer le ponceau endommagé lors de l'affaissement de la chaussée hier après-midi.

Depuis, hier les camionneurs et automobilistes devaient effectuer un détour via l'Ontario et le secteur du Témiscamingue.