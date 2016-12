La 2e super-clinique de Sherbrooke devrait ouvrir en septembre

Reportage de Marie-France Martel

La super-clinique à l'angle de l'autoroute 410 et de la rue King Ouest devrait être prête en septembre 2017.Il rappelle qu'il a mis en place Équipe économique Sherbrooke, qu'il a annoncé des investissements dans des musées ainsi qu'en santé.Concernant le projet de construction du pont des Grandes-Fourches, Luc Fortin précise que le MTQ attend toujours les plans et devis de la Ville de Sherbrooke.Quant à la salle intermédiaire de diffusion, Québec a réservé 4 millions de dollars mais attend que la Ville de Sherbrooke garantisse le financement pour le fonctionnement de la salle. Par ailleurs, le député de Sherbrooke et ministre de la Culture, Luc Fortin, refuse de commenter les rumeurs concernant un possible remaniement ministériel.Certaines informations l'enverraient au ministère de la Famille.Des rumeurs qui font sourire Luc Fortin puisque ce ministère avait été évoqué dans son cas, avant qu'il soit nommé aux Sports et Loisirs puis à la Culture par la suite.Le principal intéressé s'en remet au premier ministre Philippe Couillard. En audio, le reportage de Marie-France Martel