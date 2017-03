La cause d'Alexandre Martineau entendue en Cour d'appel vendredi

La Cour d'appel du Québec entendra demain la cause d'Alexandre Martineau déclaré non-criminellement responsable du meurtre de ses grands-parents à Sherbrooke.

Son avocat Me Marc-André Champagne en appelle de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en novembre 2016.



Les commissaires estimaient qu'Alexandre Martineau représentait un risque important pour la société.



Il s'était vu imposer de résider au Centre de réadaptation en dépendance et santé mentale de l'Estrie.



Alexandre Martineau souffre d'un trouble lié à la schizophrénie et Me Champagne souligne qu'il prend sa médication depuis août 2016.



Si la Cour d'appel lui donne raison, Alexandre Martineau sera libéré du Tribunal administratif du Québec.



Il pourra alors vivre seul ou chez ses parents et avoir recours aux services du CRDE s'il le souhaite.