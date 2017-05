La cause des Terrasses du golf reportée au palais de justice de Sherbrooke

La cause concernant le projet de développement des Terrasses du golf a été reportée à la fin de l'année au palais de justice de Sherbrooke. La demande de déclaration judiciaire de la Ville de Sherbrooke et du promoteur Michel Dutil devait être entendue aujourd'hui et demain.



Le juge de la Cour Supérieure a toutefois fait reporter la cause en raison de l'encombrement du rôle mais aucune date n'a été fixée.



Le promoteur Michel Dutil souhaite construire deux immeubles de 6 étages à côté des deux tours actuelles de 11 étages près du club de golf.



Les résidents des Terrasses du golf s'y opposent, plaidant que le projet initial prévoyant 4 tours identiques de 11 étages doit être respecté.