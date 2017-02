La conseillère Danielle Berthold surprise par sa facture d'électricité

Danielle Berthold

Chargement du lecteur ...

La conseillère municipale Danielle Berthold a été très surprise de constater une hausse de 20 pourcent de sa consommation d'électricité.Danielle Berthold a fait part de la situation lundi soir au conseil municipal pour informer les citoyens des options qui s'offrent à eux.Après avoir contacté Hydro-Sherbrooke, on lui a indiqué qu'il était possible d'étaler les paiements du compte sur un an ou d'enlever le compteur à radiofréquence moyennant des frais.Il est aussi possible de contacter Mesures Canada.Le président du comité exécutif Serge Paquin a semblé surpris par ces propos puisqu'Hydro Sherbrooke offre aussi un service pour calibrer les compteurs d'électricité.