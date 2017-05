La décrue se poursuit

L'eau continue de baisser partout en ville, mais il est trop tôt pour rouvrir les rues à la circulation.

L'eau a baissé d'une quinzaine de centimètres hier dans les secteurs Hull et Gatineau, de près de 30 cm sur le chemin du Fer-à-Cheval dans Masson-Angers, et de 6 cm à Aylmer.

Les cols bleus inspectent les ponceaux comme celui dans le secteur Chimo et Vanier qui devra être reconstruit. Ils vérifient les fissures, l'écoulement des eaux, les puisards et l'érosion des berges entre autres.

La Ville a rouvert quelques rues pour la circulation locale seulement.

C'est le cas des rues Saint-Louis, entre Moreau et le boulevard Gréber et de l'avenue Gatineau et à La Gappe, ainsi qu'une portion de la rue Saint-Jacques, entre Fournier et la rue des Montgolfières.

La mise à jour est disponible sur le site Internet de la ville.