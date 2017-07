L'ancien maire Marc Bureau entouré de la conseillère Louise Boudrias et de ses filles Chloé et Audrey/facebook Louise Boudrias

L'appel de la famille Bureau à refleurir une avancée de trottoir, saccagée au cours du week-end, a été bien entendu par le public.



Une trentaine de personnes, plantes à la main, sont débarquées à l'angle des rues Labelle et Dumas dans le secteur Hull.





Donc en plus de reverdir l'îlot de verdure, la famille Bureau a pu verdir deux autres îlots situés à l'angle de Sherbrooke et Labelle.