Bob McDuff

Le joueur des Aigles de Trois-Rivières, Javier Herrera et sa famille pourront demeurer au Canada.C'est la fin d'une longue saga pour les Herrera. Le dossier traînait depuis 1 an et demi.La famille était arrivé en Mauricie en août 2015, deux semaines après que les enfants aient été victimes d'une tentative d'enlèvement.L'ancien directeur général des Aigles, Bob McDuff a aidé la famille Herrera dans ses démarches.