La gestion des déchets fait l'objet de discussions au conseil municipal

Christine Ouellet et Hélène Dauphinais

Chargement du lecteur ...

La gestion des déchets a fait l'objet de discussions entre deux élues lundi soir au conseil municipal de Sherbrooke.Pour le budget 2017, elle disait voir un potentiel d'économie de 100 000 $ investis pour la mise en oeuvre du plan de gestion des matières résiduelles.Elle affirmait que l'effort était fait par Valoris et qu'il y avait bien plus d'impact là que d'envoyer une patrouille dans les poubelles.Ces affirmations ont choqué Christine Ouellet qui a rappelé que le PGMR est réglementé par Québec.En audio, on l'écoute sur Valoris suivie d'Hélène Dauphinais.Le budget qui avait été demandé en 2017 pour le PGMR était de 161 000 $ et la Ville a finalement accordé 100 000 $.