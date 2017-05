La Grande corvée de la solidarité les 20 et 21 mai prochains.

Le Maire de Gatineau et le Lieutenant-Colonel

La ville de Gatineau a donné plus d'informations aujourd'hui concernant la grande corvée de la solidarité.

Cette événement fera appel à des bénévoles afin de ramasser les sacs de sable sur le terrain des sinistrés.

Les bénévoles iront chercher les sacs sur le terrain des sinistrés pour les déposés en bordure de la route et par la suite ils seront ramassés par des camions.

Le premier volet de la grande corvée aura lieu les 20 et 21 mai prochains et sera divisé en deux blocs de quatre heures soit l'avant-midi et l'après-midi.

Le transport des bénévoles vers les lieux de la corvée sera effectué par la STO.

Pour des raisons de sécurité, les bénévoles devront être agés de 16 ans et plus