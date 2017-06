QUÉBEC - Des cultures maraîchères sur la rive-sud de Québec ont été lourdement endommagées par la grêle en début d'après-midi.

Des grêlons d'une grosseur avoisinant celle d'un 5 cents ont été observés à certains endroits.



La Ferme de la Coulée douce, située à St-Antoine-de-Tilly, a diffusé sur Facebook des photos de champs où l'on peut voir des laitues et de la bette à carde lourdement endommagées.



«Catastrophe, il n'y a plus rien de récoltable», indique-t-on.



Fort à parier qu'ils ne sont pas les seuls, et que plusieurs autres maraîchers encaisseront des pertes.