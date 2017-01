La grippe et la gastro affectent les salles d'urgence de la région

QUÉBEC - Les salles d'urgence de la majorité des grands hôpitaux de Québec sont actuellement en situation de débordement. À l'Enfant-Jésus, au CHUL et à Saint-François D'Assise, il y a une dizaine de patients de plus que la capacité d'accueil.



On attribue cette situation à une hausse des cas de grippe et de gastro-entérite.