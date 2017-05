Mélanie Grégoire

La plateforme de financement participatif La Ruche arrive en Estrie.

Cette dernière permet aux promoteurs de la région d'amasser les fonds nécessaires pour leur projet par l'appui financier de la communauté.



Les contributeurs reçoivent quant à eux des contreparties comme des produits exclusifs, des offres spéciales ou des rabais selon la nature du projet et la valeur de la contribution.



Organisme à but non lucratif, La Ruche se distingue par son concept de proximité régionale et son accompagnement, avant, pendant et après la campagne de la part d'ambassadeurs régionaux qui agissent à titre d'anges-conseils.



En audio, Mélanie Grégoire, cofondatrice de la Ruche Estrie.



Déjà implantée dans les régions de Québec, de Montréal, de la Mauricie et du Bas-Saint-Laurent, La Ruche a permis d'amasser plus de 1,6 million de dollars pour aider 160 nouveaux projets à se réaliser depuis 2013.