La prise de rendez-vous avec votre médecin bientôt en ligne

QUÉBEC - Les Québécois pourront bientôt utiliser une plateforme unique en ligne pour prendre des rendez-vous avec leur médecin de famille.

Le ministre de la Santé a annoncé ce mardi la mise en place prochaine de la plateforme Rendez-vous santé Québec.

Gaétan Barrette espère, que ce nouvel outil accessible gratuitement par cellulaire, sur tablette, et sur ordinateur, soit mis en place dans l'ensemble de la province d'ici l'automne prochain.

Il sera donc possible de prendre un rendez-vous avec votre médecin de famille, le déplacer, ou l'annuler à tout moment. Si votre médecin n'est pas disponible, vous pourrez prendre un rendez-vous avec l'un de ses collègues. Et si vous n'avez pas de médecin, il sera également possible de prendre un rendez-vous en fonction des disponibilités proposées.

Le gouvernement du Québec a investi 4,5M$ pour cette plateforme créée par CGI.

Le ministre Barrette fait appel à la bonne foi des médecins dans la mise en place de ce nouvel outil. Advenant une levée de bouclier de leur part, il croit que les patients feront pression auprès de ceux-ci.